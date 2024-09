Questa notte gli autori sono stati costretti ad intervenire e a chiamare in Confessionale Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli. A seguito delle varie censure, che in questi primi giorni della nuova edizione del Grande Fratello si sono già verificate, il modello e il parrucchiere, mentre si trovavano in giardino, hanno iniziato a stuzzicarsi per via dell’infradito.

“Ma vedi che sei nato…”, ha detto Lorenzo senza però concludere la frase. “Ritardato!”, ha esclamato Luca. A quel punto si è udita la voce di un autore: “Lorenzo e Giglio in Confessionale!”. I due gieffini si sono chiesti quale potesse essere il motivo della chiamata, e Giglioli ha esclamato: “Non dobbiamo fare ca**ate!”.

In seguito, una delle new entry, Helena Prestes, ha ipotizzato che il Grande Fratello, vista l’ora tarda, li stesse invitando ad andare a dormire, ma Jessica Morlacchi le ha spiegato che bisogna evitare di pronunciare certe parole.