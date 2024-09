Ieri mattina, i telespettatori che stavano la seguendo la diretta del Grande Fratello, non hanno potuto fare a meno di notare che Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo hanno lasciato la piscina in fretta e furia. Le due gieffine hanno infatti raggiunto Ilaria Galassi, che si trovava in camera da letto, per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Su X (ex Twitter) si legge che l’ex volto di Non è la Rai avrebbe accusato una forte nausea, circostanza che ha preoccupato le amiche.

Chi sta seguendo il live su Mediaset Extra, ha raccontato che Eleonora e Pamela, che si trovavano nella zona piscina, si sono rivestite perché qualcuno le ha avvisate che Ilaria stava poco bene. Poco dopo, le due componenti del trio di Non è la Rai sono state riprese dalle telecamere in camera da letto, probabilmente dove la Galassi stava riposando in seguito al malore che l'ha colpita in mattinata.

Sempre su X si legge che Ilaria avrebbe delle forti nausee, e per questo le sue amiche si sarebbero preoccupate e l'avrebbero raggiunta immediatamente. "Come mai Eleonora e Pamela sono uscite in fretta dalla piscina? Cosa succede?", ha chiesto un utente. E ancora: “Ilaria stava male e sono corse da lei”, “Ilaria sta male, ha la nausea”.

Per fortuna, Ilaria è tornata a svolgere regolarmente le attività in Casa, ed è dunque ipotizzabile che si sia trattato di un malore passeggero.