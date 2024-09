Nella Casa del Grande Fratello iniziano a crearsi le prime dinamiche. Tra i concorrenti più chiacchierati di queste ore ci sono sicuramente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Molti utenti sui social, vista la complicità tra la ballerina e il modello, hanno iniziato a sperare in una possibile relazione (è persino già nato l’hashtag di coppia #Shailenzo). Tuttavia, ieri c’è stato un primo momento di tensione tra i due gieffini: Lorenzo, infatti, ha fatto una scenata di gelosia a Shaila, e quest’ultima ha messo dubito le cose in chiaro.

“Sono geloso, mi dà fastidio quando fai massaggi o parli in modo intimo con gli altri”, ha detto Spolverato. L’ex velina di Striscia la Notizia non ha esitato a rispondere: “Io sono così, abbraccio e scherzo con tutti, anche fuori dalla Casa. Se fossi fidanzata, sarebbe diverso, ma non lo sono”.

Questa notte, durante una conversazione con Helena Prestes, quest’ultima ha chiesto a Lorenzo come stessero le cose tra lui e Shaila, e la risposta del modello ha spiazzato: “Questa esperienza me la voglio fare da solo, io sono voglioso di carne, voglio quella cosa lì”.