Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono tornati insieme? Per i fan della coppia nata durante la passata edizione del Grande Fratello non sembrano esserci più dubbi: la risposta è sì!

Dopo la rottura annunciata dall’influencer lombarda lo scorso 27 agosto (la seconda nel giro di pochi mesi) in molti pensavano che fosse stata scritta la parola fine alla storia d’amore tra i due ex gieffini. Tuttavia, con il passare dei giorni, hanno iniziato a circolare voci circa un presunto ritorno di fiamma, soprattutto quando nelle passate settimane sono stati avvistati insieme a Torino. Greta aveva prima smentito l’incontro con Sergio, ma nelle ore successive è spuntata sui social una loro foto in compagnia di un fan.

A dire il vero, per quanto i fan siano convinti che i due ex gieffini siano tornati ad essere una coppia, né lui né lei hanno ufficializzato il ritorno di fiamma. Probabilmente, la Rossetti e D’Ottavi preferiscono tenere un profilo basso e mantenere privati alcuni aspetti della loro vita sentimentale, senza sentire la necessità di dare sempre tutto in pasto ai social (vivaddio!).

Intanto, però, sono emersi nuovi segnali di un riavvicinamento. Sergio, infatti, è comparso nel riflesso degli occhiali di Greta in una storia pubblicata su Instagram. Inoltre, ha messo un like ad alcune immagine pubblicate dall’ex tentatrice in questi giorni. Insomma, i due ex gieffini sembrano aver superato la crisi, ma preferiscono non esporsi.