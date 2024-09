Dopo la bufera che si è scatenata durante l’ultima puntata del Grande Fratello, quando hanno fortemente criticato l’atteggiamento di Mariavittoria Minghetti, adesso le Non è la Rai si sono scagliate contro Helena Prestes per delle ragioni particolari.

Come riportano i colleghi di Biccy.it, Pamela Petrarolo si è lamentata con Eleonora Cecere e Ilaria Galassi di alcuni comportamenti della modella brasiliana. Sembra, infatti, che la Prestes non ceni sempre insieme al gruppo e non risponde alla loro “buonanotte”.

“Questa è qui dentro e deve rispettare le persone. Noi ce la mettiamo tutta per rispettarla. L’educazione non si compra, o ce l’hai o non ce l’hai e lei non ce l’ha! Lei per l’ennesima volta ieri non è venuta a cena e ha mancato di rispetto a noi che abbiamo cucinato. Poi viene il giorno dopo e dice ‘scusate’. Con queste scuse non risolvi tutto. Non può andare avanti così. Ci sta prendendo per il c**o. Io a 47 anni non mi faccio prendere per il c**o da lei. E poi non risponde ai saluti. Adesso se arriva le dico tutto! Se uno ti dà la buona notte tu rispondi e fai lo stesso. Lo pretendo che rispondi. Il saluto non si nega nemmeno al peggior nemico. Quella è instabile emotivamente”.

Uno sfogo, quello delle Non è la Rai, che non è passato inosservato sui social ed ha scatenato un vero e proprio putiferio. Diversi utenti, infatti, hanno attaccato Pamela dandole della “falsa, esagerata e che parla alle spalle”.

Il resocondo del sito del Grande Fratello

“L’atteggiamento di Helena continua ad essere argomento di conversazione all’interno della Casa. Questa volta a criticare la ragazza è il trio. Pamela racconta alle sue due amiche e a Yulia quanto successo nel corso della cena. Spiega di aver consigliato ad Helena di mangiare piano per evitare di sentirsi male. Non avendo apprezzato il consiglio, la ragazza è subito andata sulla difensiva e – con un commento poco gradito – ha criticato il suo modo di mangiare. “Tu mi stai dicendo quella cosa per farmi imbarazzare” esclama Pamela, commentando l’accaduto. “Io ci sono rimasta male perché l’avevo rivalutata” afferma.

Certa del fatto che la ragazza sia irrispettosa nei confronti dell’intero gruppo, approfitta del momento per riportare alcuni episodi accaduti nel corso di questi ultimi giorni e, infastidita per non aver ricevuto nemmeno una risposta mentre augurava a tutti la buonanotte.

D’accordo con la loro coinquilina, anche Eleonora, Ilaria e Yulia criticano aspramente l’atteggiamento della loro compagna. Pensano che lei sia poco rispettosa nei confronti del gruppo e che non faccia altro che vivere questa avventura in base ai suoi interessi”.