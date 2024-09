Alcune ore fa, nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha confessato di avere una cotta per Luca Giglioli detto “Giglio”. La cantante, infatti, si è confidata con alcune coinquiline palesando il suo interesse per il parrucchiere romagnolo: “Mi piace Giglio, è molto sensibile e questo mi manda fuori di testa – ha detto la cantante confidandosi con alcune amiche -. Prima me lo spupazzavo perché me lo vedevo come un fratellino, ora sono due giorni che tengo le distanze. Lui ha detto che fuori ha lasciato una cosa aperta, non ha detto di essere innamorato o che quella fuori è la sua fidanzata”.

In seguito, Lorenzo Spolverato, che aveva notato l’interesse di Jessica nei confronti di Luca, ha suggerito a quest’ultimo di stare al gioco e di approfittare della situazione: “Lei è molto forte, qui è forte. Se tu… allora puoi fare un bel percorso qui. Ogni tanto qualcosina… per arrivare e capire cose… non te ne deve fregare, tu sei troppo bravo”.

Tuttavia, Giglio ha preferito non seguire il suggerimento di Lorenzo e, parlando con Jessica, ha spiegato alla cantante di non ricambiare il suo interesse: “Sei una persona con cui ho legato molto, molto affine, ma non voglio che i miei gesti siano passati per chissà che cosa. Volevo chiarire con te… Non sei tu il problema, ma tutto il contesto che è stato creato che a me non è piaciuto. Dopo mi trovo in difficoltà… mi sento quasi obbligato ed è una cosa che non mi piace. Non mi è piaciuto il contesto in generale, che sembra quasi che si sia creato un distacco che non voglio”.

A quel punto, Jessica ha interrotto il coinquilino: “Il distacco non l’hai creato tu e nemmeno le ragazze. Il distacco l’ho creato io, sono io che mi sono un attimo tirata indietro. Ho sempre fatto la cretina con te, ti venivo vicino, facevo la deficiente come faccio con tutti”.

Luca ha poi aggiunto: “Meglio fermare subito questa cosa qu dal punto di vista del ciociare, perché non serve a niente. E’ vero che le ragazze lo fanno per scherzo, per gioco, però dopo un po’…”. E la Morlacchi ha chiarito: “Sono state incitate anche da me, ci metto sempre il carico, per cui loro non c’entrano niente. Anzi, sono anche dispiaciute, hanno detto ‘vogliamo chiedere scusa a Giglio perché lo abbiamo messo in una situazione di imbarazzo. Ci dispiace da morire perché noi pensavamo che lui la prendesse come un gioco’”.