Nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è uscita allo scoperto dichiarando il suo interesse per Luca Giglioli detto “Giglio”.

“Mi piace Giglio, è molto sensibile e questo mi manda fuori di testa – ha detto la cantante confidandosi con alcune amiche -. Prima me lo spupazzavo perché me lo vedevo come un fratellino, ora sono due giorni che tengo le distanze. Lui ha detto che fuori ha lasciato una cosa aperta, non ha detto di essere innamorato o che quella fuori è la sua fidanzata”.

Ieri notte, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Shaila Gatta hanno chiesto a Giglio se provasse qualcosa per Jessica, ma lui ha spiegato che la vede solo come un’amica: “Sì, è vero che anche oggi sono stato spesso con lei, perché parliamo di tutto, è una ragazza molto intelligente. Io le voglio bene è una bravissima ragazza. Con lei mi trovo benissimo, ma come amica. Posso dormirci insieme o giocare, ma non c’è altro. Nei giochi tipo quello dell’altra sera, obbligo o verità posso anche baciarla, ma come se bacio uno di voi, così per scherzo”.

In seguito, Lorenzo si è appartato con Giglio e gli ha suggerito una strategia da adottare con la Morlacchi: “Lei è molto forte, qui è forte. Se tu… allora puoi fare un bel percorso qui. Ogni tanto qualcosina… per arrivare e capire cose… non te ne deve fregare, tu sei troppo bravo”. Luca ha preferito non sbilanciarsi troppo e ha risposto in maniera vaga: “Sì nel senso che posso giocare. Che poi è quello che faccio”.

Il fatto che Lorenzo abbia suggerito a Luca di avvicinarsi a Jessica per mera strategia ha fatto infuriare i telespettatori. A questo punto, non ci resta che attendere la puntata di lunedì: siamo sicuri che Alfonso Signorini mostrerà il filmato alla Morlacchi.