Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5 ieri, lunedì 30 settembre, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco alla vicenda che riguarda Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Sulla questione sono intervenuti diversi concorrenti, e tra questi c’era anche Lorenzo Spolverato, che ha espresso il suo punto di vista rivelando, però, una confidenza che gli aveva fatto la Mariavittoria che doveva restare privata.

Per il modello milanese, l’idraulico toscano avrebbe mancato di rispetto al medico estetico: “Mariavittoria mi ha raccontato che lei ha avuto delle situazioni difficili con i suoi ex fidanzati. È stata un po’ succube di alcune situazioni e me l’ha raccontato in stretta confidenza. Io l’ho presa a cuore questa cosa e ho notato alcuni comportamenti di Tommy che si prendesse un po’ gioco di lei”.

Il fatto che Lorenzo abbia spifferato di una confidenza che gli è stata fatta in forma strettamente privata da Mariavittoria, ha scatenato la reazione dei telespettatori, che hanno fortemente criticato il gieffino.

Già prima della puntata, Spolverato si era espresso in termini tutt’altro che lusinghieri su Tommaso: “Secondo me Tommaso non è un bel concorrente. Non l'hai conosciuto benissimo. Quello che ho visto mi è bastato per capire che è una persona molto immatura e qui dentro non c'entra niente. Io guardo molto anche i rapporti che lui ha con le altre persone, è un ragazzo semplice però un pò irrispettoso. Io ho visto più cose che ha fatto con Mariavittoria. Io so che lui mi vuole bene e mi stima, ma io devo giocare. Non mi piace il suo comportamento. Io ho detto a Mariavittoria che si deve svegliare!”.