Ha preso il via la prima edizione di The Social Home, web reality che annovera nel cast gli ex vipponi Davide Donadei e Gianluca Costantino, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island, l’ex “pupa” Nicole Di Mario e l’ex allieva di Amici Arianna Gianfelici.

Proprio l’incontro tra Davide Donadei e le sue due ex fiamme, Nicole e Arianna, ha causato non poche scintille. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è stato felice di aver ritrovato la Di Mario, con la quale c’è stata una breve frequentazione che ha lasciato ad entrambi ricordi positivi.

“Ho conosciuto sua mamma, sua nonna, sua sorella, siamo stati a cena insieme – ha raccontato Davide -. Ci siamo visti quella sera, siamo stati un po’ insieme e poi piano piano… fino a metà marzo. Non c’è un motivo per cui è finita, se dovessi essere ipocrita ti potrei dire la distanza, ma la verità è che le cose arrivano… Sono contento che sia qui, perché è una persona che a me fa piacere avere intorno”.

Nella notte, come riportato da IsaeChia.it, Davide è stato protagonista di un siparietto a luci rosse proprio con Nicole, la quale si è avvicinata all’ex vippone spalmandogli della crema e mettendolo in difficoltà.