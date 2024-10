Nella Casa del Grande Fratello si è verificato uno scontro tra Iago Garcia e Michael Castorino. Tutto ha avuto inizio nel corso della puntata di ieri, quando durante le nomination l’attore spagnolo ha nominato il coinquilino: “Nomino Michael, perché l’altro giorno ha pianto perché non aveva visibilità nel programma. Questa è una cosa che non mi piace. Siamo fortunati e abbiamo la visibilità che meritiamo”.

Dal canto suo, Michael si è subito difeso e poi ha ricambiato la nomination: “Io ho pianto per la mia azienda fuori e mi sono detto ‘ma Starò facendo il percorso giusto? Mi sono chiesto se questo programma è un percorso che si allontana troppo dalla mia azienda. Lui non ha capito nulla del mio discorso. Mi mancava la mia azienda. Sono crollato, ma non era per la visibilità. […] Ora lo nomino. Non troviamo un punto di incontro. Abbiamo due personalità molto diverse. Mi sono anche aperto con lui, ma capisce tutt’altro. Non so nemmeno più se aprirmi con lui. Farò un passo indietro. Mi è piaciuto zero quello che ha detto”.

Al termine della puntata, Michael ha discusso con Iago accusandolo di aver detto delle bugie: “Lui ha toccato cose per me molto importanti. Piangevo per una cosa che per me vale tanto. Lui si è fatto un viaggio mentale. Poi in puntata mi dice ‘piangi perché non sei visibile e utile al gioco’. Ma stiamo scherzando? Stiamo giocando? Tu hai voluto capire quello che ti interessava per dire delle bugie. La gente che era lì ha capito tutto, tranne lui però”. Garcia, però, non ha minimamente indietreggiato: “L’hai detto. Mi piacerebbe che ti mettessero la clip, hai detto quello. Inoltre tutti noi abbiamo cose fuori importanti”.

A quanto pare, stando ad una clip rintracciata dagli utenti di X (ex Twitter), ad avere ragione era Iago. Ecco cos’ha detto Michael alcuni giorni fa: “Io sono giù, non mi interpellano mai. Non sono neanche importante per questo programma, lo sento. Non mi sento… Non so perché mi hanno scelto, perché mi hanno voluto? Vedo le puntate e mi sento invisibile, della serie ‘perché sono qui?’. Quando vedo le puntate che scorrono. Uno fuori potrebbe dire? Ma a cosa ti sta portando questo?”. Neanche parlano di me, eppure io mi racconto”.