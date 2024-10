Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello trasmessa ieri, giovedì 3 ottobre, Ilaria Clemente è entrata nella Casa per comunicare agli ormai ex coinquilini di essere incinta. La concorrente aveva abbandonato momentaneamente il reality lo scorso martedì, e dopo poche ore hanno iniziato a circolare le voci circa una presunta gravidanza. Voci che poi si sono rivelate fondate, visto che l’ex gieffina ha annunciato di essere in dolce attesa. Ilaria è stata raggiunta dal settimanale Chi, al quale ha rilasciato una lunga intervista. L’ex concorrente ha svelato di essere stata chiamata in Confessionale dopo aver fatto il test di gravidanza in seguito ad un ritardo del ciclo.

“Quella mattina mi stavo lavando i denti nella casa e sento la voce 'Ila in confessionale' a quel punto ero ancora in pigiama e dal confessionale vedo che sbucano la dottoressa e la psicologa, un po' intimorite e imbarazzate, mi fanno un leggero cenno di ‘sì’ con la testa. A quel punto capisco che il test di gravidanza era positivo. Io scoppio a piangere e chiedo di poter parlare con Lucilla, la mia migliore amica da 17 anni. Pensi che abbiamo comprato casa di fianco, viviamo porta a porta e abbiamo davvero un legame indissolubile. La chiamo ed esordisco con 'Amore, sono incinta', lei inizia a piangere. Poi le dico 'Adesso chiamo Daniele' ma mi tolgono il telefono, perché non era il mio, e così lo chiama lei. Quindi a dir il vero la notizia gliel'ha data lei! Appena torno a casa mi trovo davanti Lucilla e Daniele. Quindi sono stati loro le prime persone che ho visto".

Ma come ha reagito il compagno di Ilaria? “Ovviamente come me non se l'aspettava. Non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo. Nonostante abbia 27 anni è molto uomo e questa cosa l'ho avvertita subito, appena l'ho conosciuto, per questo mi sono innamorata di lui. Era felice, poi abbiamo parlato e mi ha detto di scegliere se tenerlo o meno, ma che a prescindere il nostro rapporto non sarebbe cambiato, ma ha aggiunto che lui sarebbe stato felice di tenerlo ed era pronto a diventare papà”.

In seguito, Ilaria ha parlato di Daniele: “Incuriosisce perché non ha social! Lui è introvabile e questa cosa lo ha salvato. Si chiama Daniele, ha 27 anni, è cresciuto a Roma nel quartiere di Centocelle, e lavora in un'agenzia che fa contratti assicurativi. Ha una vita normalissima e non ama i riflettori!

Tra noi è stato un vero colpo di fulmine, l'ho capito subito che era lui quello giusto. Ci siamo conosciuti quest'estate al mare in uno stabilimento a Fiumicino che guarda caso si chiama Amare Holi Beach ed era proprio la notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti e dei desideri... quindi diciamo che era scritto nel destino! Dal giorno in cui l'ho conosciuto non ci siamo più lasciati, ci siamo visti e siamo stati sempre insieme, anche con i miei amici”.

E sulla sua partecipazione al Grande Fratello: “Sì, io sono stata chiara dall'inizio, quindi lui ha sempre saputo che a settembre sarei entrata nella casa del GF. E l'aveva presa abbastanza bene, fino al giorno in cui non mi hanno tolto il telefono mi spronava, mi diceva di godermi l'esperienza. Mi ha detto che mi aspettava fuori e che quando tornavo saremmo andati a convivere”.

E ancora: “Che effetto mi ha fatto rivedere i ragazzi nella Casa? Avevo il cuore a mille, è stata un'emozione incredibile, perché sono tornata a casa, li ho visti in tv e poi sono ritornata di nuovo lì, mi ha fatto un'impressione assurda! Poi avevo un ottimo rapporto con tutti, io lì dentro voglio davvero bene a tutti, mi era dispiaciuto tantissimo essere andata via senza averli salutati.

Quelle che mi mancheranno di più saranno Jessica e Mariavittoria. Abbiamo distrutto un trio, ieri con Jessica ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette insieme 'Ti aspetto fuori'. Le ho promesso che appena esce, il più tardi possibile, la porto al mare.

Chi non mi piaceva? Enzo Paolo Turchi e il suo modo di rivolgersi a me. Vedevo che non mi considerava e non capivo il perché. Non mi guardava negli occhi, quando parlava di me non mi chiamava per nome... c'era proprio un'aria di distacco nei miei confronti. E non avendogli fatto niente non capivo il motivo, anzi la sera prima che uscissi gli ho portato la camomilla a letto, più carina di così verso di lui non potevo essere, ma nonostante questo lui nei miei confronti aveva un astio inspiegabile e che tuttora non capisco!”.