Brutte notizie per Lorenzo Spolverato. Il modello milanese, protagonista del triangolo/quadrilatero amoroso con Shaila Gatta, Javier Martinez e Helena Prestes, si è improvvisamente ritrovato con un pugno di mosche in mano.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, messa alle strette da Alfonso Signorini, la ballerina napoletana ha fatto la sua scelta, scegliendo di approfondire la conoscenza con il pallavolista argentino. L’ex velina ha inoltre detto di non voler ferire Helena, che negli ultimi giorni si è molto avvicinata a Spolverato: “Qui tre giorni valgono dieci. Ho parlato con tutti e due, mi sono fatta un esame di coscienza. Sono tre giorni che non mi avvicino più a Lorenzo, perché sono arrivata a una conclusione. Lorenzo è una persona profonda che vorrei nella mia vita, ma più che un amico non potrà essere. Su Javier ho una curiosità particolare che vorrei approfondire. Mi sto mettendo in gioco, gli ho chiesto scusa per non averlo fatto prima perché avevo paura”. Poi ha precisato di non avere mai voluto ferire la Prestes: “Io sostengo le donne e ho detto a Lorenzo che mi sarei allontanata da lui perché vedere Helena star male mi dà fastidio. Io e lei siamo amiche, non mancherei mai di rispetto a una donna. Ci sono stata in questa situazione e non è bello”.

Dopo una notte di riflessione, però, Helena ha deciso di confrontarsi con Lorenzo, e gli ha comunicato di voler mettere un punto alla loro frequentazione: “E’ meglio mettere un punto, altrimenti impazzisco. Ho capito che non sono pronta. Tu sei libero di vivere qualsiasi cosa”.