Durante la sesta puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 3 ottobre, Alfonso Signorini ha mostrato in diretta una dichiarazione che Perla Vatiero ha rilasciato nel corso di un’intervista a Casa Chi. La vincitrice della passata edizione del reality show ha criticato Beatrice Luzzi per il punto di vista che l’opinionista ha espresso il merito al comportamento assunto da Shaila Gatta all’interno della Casa.

“[…] Come ad esempio il giudizio che ha dato nei confronti di Shaila definendola una provocatrice, quando invece sappiamo tutto che Beatrice era la queen delle provocatrici all’interno della Casa, ha mostrato tanto la sua femminilità nei confronti dei ragazzi, anche molto piccoli, quindi dare un’opinione del genere… Io Perla faccio due passi indietro e dico ‘forse è meglio non esprimere un’opinione del genere’ se io in primis sono così”.

Tuttavia, com’è noto, l'ex gieffina non va esattamente d’accordo con la lingua italiana, e la ballerina napoletana ha mal interpretato le sue parole. A quel punto è intervenuto il conduttore, che ha tirato una frecciatina velenosa all'ex fidanzata di Mirko Brunetti: “Lo so che non ha capito niente, diciamo che è l’italiano di Perla”.

Ieri sera, durante una chiacchierata tra Shaila Gatta e Helena Prestes, la modella brasiliana ha chiesto all’ex velina lumi sulla questione: “Chi era quella tipa che ti ha risposto al messaggio che è uscito sul giornale?”. “Ah, è una ragazza che ha fatto l’anno scorso il Grande Fratello. Ma ti dico, mi dispiace pure perché non avevo capito niente…”. A quel punto, la regia cambia immediatamente inquadratura non consentendo ai telespettatori di ascoltare il prosieguo della conversazione tra le due gieffine.