Nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi, mentre si trovava in giardino con Javier Martinez, ha chiesto al pallavolista argentino se fosse in contatto con i tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island (il concorrente ha partecipato alcuni anni fa al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia). Il motivo? L’ex cantante dei Gazosa ha svelato di avere una cotta per uno dei nuovi tentatori, un certo Luigi “che fa il medico”.

“Senti ti devo chiedere una cosa. Ma tu non hai i contatti con quelli nuovi di Temptation Island? C’è un dottore… mamma mia ragazzi cosa non è. Lui è bellissimo. Tra i tentatori di quest’anno c’è un certo Luigi qualcosa. Lui fa il dottore ed è napoletano. Sì è davvero un medico. Non potete capire com’è”.

Chi è Luigi Scognamiglio

“Ho 33 anni e nella vita sono un medico specializzando. Tra i miei hobby principali c’è sicuramente la palestra, il calcio, più visto che giocato a dire il vero. Penso di essere una persona piacevole, molto socievole, ma sono anche abbastanza genuino e schietto - ha raccontato a Witty Tv -. E questo forse è l’effetto a sorpresa mio, perché chi mi conosce sa che sono tutto il contrario di quello che sembro. Dove mi vedo tra dieci anni? Il mio traguardo è quello di mantenere la mia posizione, io sono medico, nasco medico e in questo senso ho tanti progetti futuri. Sono tutte cose correlate alla mia professione di medico. Ultimamente sto cercando di fare mia una frase che dice ‘è lasciar andare è la miglior cosa per il quieto vivere, per andare avanti’. Sto provando a farla mia e applicarla”.