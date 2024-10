Ieri c’è stata una nuova registrazione di Amici. L’ospite musicale è stato Petit, che si è esibito sulle note del suo ultimo singolo, ma in studio erano presenti anche Gigi D’Alessio e Eleonora Abbagnato nelle vesti di giudici della puntata.

Come di consueto, Amici News e SuperGuidaTv hanno fornito le anticipazioni del talent show di Maria De Filippi:

Come è andata la prima prova dei cantanti di Amici 24? Cosa hanno cantato e quali voti hanno preso? Ecco la classifica con le varie esibizioni e alcuni giudizi ricevuti dopo l’esibizione.

Nicolò canta Beautiful things

Vybes ha cantato Sciamu a ballare, ovvero una pizzica con delle barre

Ilan

Senza Cri ha cantato Luna e ha ricevuto tanti complimenti anche sulle barre TrigNo

Luk3 ha cantato Mary e Gigi D’Alessio gli ha detto che è ancora acerbo. Si sente che è giovane, deve lavorare molto, ma la scuola di Amici 24 pare essere il posto giusto.

Diego – prima che iniziasse a cantare Maria De Filippi ha detto che è molto famoso su Tik Tok. Canta La musica non c’è.

Alena

Gara inediti: chi ha partecipato?

Alla gara inediti invece hanno preso parte:

Ilan

TrigNO

Senza Cri

Il vincitore lo scopriremo solo grazie al televoto!

La classifica di ballo: ecco cosa è accaduto

Come sono andati gli 8 ballerini voluti dai prof di ballo? Gabriele era assente. Come abbiamo visto nel daytime il ballerino non si sente bene fisicamente. In sala ballo, attendendo la maestra Deborah, ha pianto parecchio. Poi insieme hanno parlato a lungo e lui ha palesato l’intenzione di andarsene.

Teodora

Daniele

Chiara

Rebecca

Alessio

Alessia ha ballato una rumba con il volto coperto da un passamontagna che le lasciava scoperti solo gli occhi

Sienna