Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, nonché nipote di Amanda Lecciso, attuale concorrente del Grande Fratello, ha tirato una frecciatina velenosissima a Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti e vincitrice della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La figlia del noto cantante ha di fatto ricondiviso il tweet di un utente che scherzava sulla differenza tra il nipote Ninni e l'influencer campana, e in particolare silla loro padronanza dell’italiano. Il tweet recitava: “Ninni parla l’italiano meglio di Perla”, ed è arrivato subito dopo la visita di Ninni, figlio di Amanda Lecciso, durante l’ultima puntata del Grande Fratello.

La frecciatina di Jasmine Carrisi non è passata inosservata, anche perché in precedenza, anche Alfonso Signorini aveva fatto dell’ironia proprio sulle difficoltà di Perla Vatiero di esprimersi in un italiano corretto.