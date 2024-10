Sin dalle prime battute della nuova edizione del Grande Fratello, Shaila Gatta è finita al centro di un triangolo amoroso che la vede protagonista con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

L’ex velina di Striscia la Notizia, contesa dai due e interessata ad entrambi, nel corso dell’ultima puntata ha definitivamente fatto la sua scelta. Shaila, infatti, ha chiarito che ciò che la lega al modello milanese è una semplice amicizia, mentre con il pallavolista argentino vorrebbe approfondire la conoscenza per capire se possa eventualmente nascere una storia d’amore.

Ieri sera, la ballerina partenopea si è confrontata con alcuni coinquilini, tra cui Enzo Paolo Turchi, al quale ha chiesto (riferendosi a Javier): “Come dobbiamo farlo sciogliere un po’ questo? (rigorosamente in dialetto napoletano). Perché attraverso il ballo si possono fare mille cose, il ballo aiuta!”. Il coreografo le ha risposto fornendole un importante spunto di riflessione: “Perché lo vuoi far sciogliere? Perché vuoi cambiarlo se ti piace così?”.

Shaila, in preda ad un momento di sconforto, ha confidato a le Non è la Rai di riscontrare sempre il medesimo problema negli uomini, anche al di fuori della Casa più spiata d’Italia. Parlando di Martinez, la ballerina si è detta dispiaciuta della sua esternazione: “Per me lui è perfetto così com’è. Sono solo momenti in cui uno cade e si riflette. Quella frase di Enzo Paolo un po’ mi ha aperto… Ho detto: ‘Mamma mia!’, mi sono sentita una ‘malessera’, non vorrei mai essere così”. Le coinquiline l’hanno rassicurata: “Non stai facendo niente di sbagliato, amore!”.