Sonia Bruganelli è tornata a parlare di quando accaduto lo scorso sabato durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, la produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis, che è entrata in conflitto con Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto, ha spiegato che il suo disappunto provato in quei momenti di confronto con la giuria dipendeva da uno specifico aspetto: “Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l'ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l'attacco, vorrei chiedere scusa anche a Zazzaroni, che intendeva dirmi qualcosa di carino. Ero aggressiva, lo sono stata tanto”.

Poi, la Bruganelli, fatta questa premessa, è passata alla controffensiva in riferimento a quanto detto dalla Lucarelli, che nel giudicare la sua performance le ha detto che sul palco sembrava piccolissima. Parole per le quali Sonia si è sentita umiliata, come ha spiegato: “Quello che mi ha dato fastidio è stata una persona molto intelligente come Selvaggia. So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha ridicolizzato la mia esibizione, non l'ho accettato. Mi ha detto che sono piccola ed è vero, per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione l'ho trovato gratuito. Io ho una figlia a casa di 16 anni ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca”.