Questa sera, giovedì 10 ottobre, non ci sarà il consueto appuntamento con il Grande Fratello. Su Canale 5, infatti, andrà in onda una nuova puntata di Endless Love.

Nei nuovi episodi, Emir è convinto che la presenza di Deniz stia aiutando la madre a uscire dal coma. Banu informa Emir che Zeynep è stata cacciata di casa perché la sua famiglia ha scoperto della loro relazione clandestina.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà nuovamente in onda lunedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5. Sei concorrenti devono affrontare il televoto: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà il secondo eliminato di questa edizione del GF.

Tuttavia, la decisione di Mediaset di imporre uno stop – almeno per il momento – al doppio appuntamento settimanale, sta preoccupando e non poco i concorrenti, che si sono chiesti il perché di questo improvviso cambio nel palinsesto. “Quando hanno chiesto alle Non è la Rai, hanno detto ‘ovvio che c’è la puntata giovedì, perché devono dirci…”, ha detto Michael Castorino. “Perché siamo concorrenti, non è che ci possano…”, ha sottolineato Luca Calvani, che poi ha aggiunto: “In più è normale, danno uno slancio al programma per farlo partire, vuol dire che non andiamo bene e basta”. Luca Giglioli ha concluso con un sarcastico: “Con questa io esco”, per poi dirigersi verso un’altra zona della Casa.