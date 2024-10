Pochi minuti fa è volato sopra la Casa del Grande Fratello un nuovo aereo per Javier Martinez. Si tratta del secondo (singolo) dopo quello dello scorso 15 ottobre, con lo striscione che recitava “I buoni vincono sempre”. Oggi, invece, l’aereo portava la scritta: “Javi vola alto, l’Italia sa”.

Shaila Gatta, che ha mollato il pallavolista argentino preferendogli Lorenzo Spolverato, si trovava in giardino quando l’aereo ha sorvolato la Casa, e a giudicare dalla sua espressione in volto, non pareva era entusiasta dell’affetto dei fan nei confronti di Javier. Probabilmente, dopo quanto accaduto, l’ex velina si è resa ulteriormente conto di non avere il favore di buona parte del pubblico.

Javier Martinez smaschera Shaila Gatta

“Io Shaila l’ho sempre tutelata, anche quando diceva che non ci eravamo baciati e invece mi baciava tutte le notti. Poi ne ha dette di cose su tanti qui in casa, ma anche sullo stesso Lorenzo. Su di lui mi ha detto tante cose quando eravamo a letto. Fino ad ora non avevo voluto dire nulla. Mi diceva che non le piaceva e tante altre cose che mi avevano convinto che lei non fosse interessata. Una volta ha anche parlato di alcuni suoi dubbi. Non volevo dirlo, ma ora non me ne frega più nulla. Mi ha detto ‘ma secondo te a Lorenzo può essere che gli piaccia anche altro?’. Sì mi ha detto ‘che gli piacciano anche i maschi e non solo le femmine? Lo vedi che sta sempre abbracciato con Michael’. E lei non ha detto ‘gli piaccia anche l’altro’, ha detto dei termini diversi”.