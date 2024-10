Nel corso della decima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 28 ottobre, Federica Petagna, tra le protagoniste dell’edizione autunnale di Temptation Island, ha fatto il suo ingresso nella Casa. La giovane napoletana è reduce dalla rottura con Alfonso D’Apice (i due sono stati insieme per 8 anni), e al momento sta frequentando l’ex tentatore Stefano Tediosi. Chiacchierando con gli altri inquilini, Federica ha rivelato di avere un dubbio sull’ormai ex fidanzato. A suo dire, infatti, quest’ultimo starebbe frequentando una nuova ragazza.

Confidandosi con le Non è la Rai, la new entry ha rivelato alcuni dettagli sulla fine della sua storia d'amore, ammettendo che tra i principali problemi che avevano c'erano la mancanza di comunicazione e l'eccessiva gelosia di Alfonso: “Andavamo avanti facendo finta di niente ma alla fine sono scoppiata. Le discussioni le evitavamo ma, alla fine, sempre a quello siamo arrivati. Se ci fossimo comportati in un altro modo, magari le cose sarebbero andate diversamente. Purtroppo sono andate così, non si possono comandare i sentimenti”.

L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha poi dichiarato di sentirsi dispiaciuta nell’aver appreso che Alfonso aveva voltato pagina e che non le aveva detto nulla: “Sai cosa vorrei? Cosa mi fa restare male? Io sono stata molto sincera raccontando la mia nuova relazione e il fatto che ci stiamo sentendo. Se che lui sta soffrendo ma anche che sta provando a rifarsi una vita. So che lo sta facendo. Vorrei un po’ più di sincerità da lui”.