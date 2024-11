Salta una puntata di Ballando con le Stelle. Il dancing show di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, andrà in onda il 16, il 23 e il 30 novembre, poi arriverà uno stop. Sabato 7 dicembre, infatti, Rai Uno lascerà spazio alla Prima della Scala, e sarà proprio la conduttrice di Ballando a raccontare l’evento al pubblico.

Ballando con le Stelle è ormai entrato nel vivo, e le prossime puntate andranno in onda sabato 16, sabato 27 e sabato 30 novembre. Sabato 7 dicembre, come riporta DavideMaggio.it, il programma non andrà in onda. Rai Uno lascerà spazio alla Prima della Scala. Oltre tre ore di diretta con il commento di Milly Carlucci. La semifinale di Ballando con le Stelle slitterà a sabato 14 dicembre, mentre la finale – salvo colpi di scena – andrà in onda sabato 21 dicembre.

La sfida con il Grande Fratello

Intanto, le prossime settimane vedranno un cambio di programmazione anche su Canale 5. Ma andiamo con ordine. Sabato 16 novembre, Ballando con le Stelle sfiderà la finale di Tu sì que vales. Sabato 23 novembre e sabato 30 novembre, invece, il dancing show condotto da Milly Carlucci si scontrerà con il Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, per due settimane prevederà un doppio appuntamento: il martedì e il sabato.