Dopo l’ormai ex marito Fedez, che fu ospite nella passata edizione, anche Chiara Ferragni potrebbe sbarcare a Belve. Si tratta di una possibilità molto concreta soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Francesca Fagnani. Intervistata da Giovanni Ferrari per Grazia, la conduttrice ha parlato del nuovo ciclo di interviste (si partirà martedì 19 novembre, sempre su Rai 2) che vedranno, tra gli altri, anche Mara Venier e Riccardo Scamarcio (e forse Andrea Giambruno).

Alla domanda sulla presenza dell’imprenditrice digitale, la Fagnani ha risposto: “Ci siamo parlate, la aspetto. Non so quando ma penso che verrà”. Una risposta che va dunque nella direzione di una presenza e che aumenterebbe la curiosità del pubblico, già incollato agli schermi in occasione dell’intervista a Fedez.

Da allora tante cose sono successe nella vita degli ormai ex Ferragnez, ultima in ordine di tempo l’accordo sulla separazione che sancirà la fine ufficiale del loro matrimonio.