Lazza e la sua compagna Greta Orsingher sono diventati genitori.

Con una storia su Instagram, il cantante ha annunciato di essere diventato papà del piccolo Noah (“Benvenuto all’erede, welcome Noah”), nato poco dopo mezzogiorno del 13 novembre. Dopo aver svelato a maggio il sesso del bebè, il cantante aveva anche rivelato, a sorpresa, il nome scelto, durante il concerto gratuito Locura - Opera n1, tenutosi a San Siro lo scorso 5 settmebre. E adesso il momento tanto atteso è arrivato e la coppia di neo-genitori ha accolto il piccolo Noah.

La storia tra Lazza e Greta Orsingher

Lazza e Greta Orsingher sono una coppia da pochi mesi. Ad inizio 2024 sono iniziate a girare le prime indiscrezioni sulla nuova possibile fidanzata del cantante milanese, e a gennaio erano stati pubblicati degli scatti su Diva e Donna, che lo ritraevano in compagnia della modella 25enne, nata a San Diego, ma di origine italiane, in un ristorante di St. Moritz. Anche alcuni indizi social, avevano fatto pensare a una frequentazione: il cantante indossava un grembiule personalizzato, comparso poi anche in una storia caricata dalla ragazza. E a ben vedere, nell'account Instagram di Greta erano presenti commenti e like di Lazza già dal novembre 2023. La conferma della loro relazione è arrivata a 12 marzo, quando Lazza ha postato una foto che li ritrae baciarci e che era stata condivisa da Greta.

Greta Orsingher ha partecipato a programmi come il reality La Scimmia ed è stata corteggiatrice a Uomini e Donne.