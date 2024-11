Fino alla scorsa settimana sembrava che la passionale storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato procedesse senza intoppi, ma negli ultimi giorni l’ex velina e il modello milanese sono stati protagonisti di diverse litigate nella Casa del Grande Fratello, alcune delle quali, come ad esempio quella di ieri sera, anche piuttosto accese.

Tutto è iniziato quando Shaila e Lorenzo hanno preso accordi per fare insieme la loro consueta skincare serale, ma dopo aver appreso che a loro due si sarebbero uniti anche altri inquilini, lei ha deciso di rinunciare a quel momento per trascorrere del tempo in compagnia di Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. A quel punto, Lorenzo è sbottato e Shaila non ha assolutamente gradito: “Oh fratè, ma tu ci hai ucciso, ma quale tono migliore? Ma che devo andare a scuola? Scegliti un'altra ragazza se non ti piace come sono fatta. Basta, sei un pagliaccio!”.

In seguito, l’ex velina si è sfogata con Yulia Bruschi e le Non è la Rai: “Non è che ho tolto l’esclusività a lui. Gliela faccio tutte le sere. Non capisco perché si è innervosito. Qual è il problema se si aggiungono altre persone”.

Shaila e Lorenzo, la lite della scorsa settimana

“Perché non ascolti ca**o? Perché non ascolti? Ca**o. Ma c’hai 30 anni, ma com’è possibile? Tu non ascolti, io non ce la faccio più, tu porti una persona allo stremo. Porti gli altri allo stremo. Mi fai sempre sentire sbagliata. Sei pronto a chiudere. Tu stai per chiudere una conoscenza perché non mi sono fidata su una cosa di te. Mi pari Mario Merola”.

Quando Shaila ha nominato il re della sceneggiata napoletana, Lorenzo è sbottato: “Non mi dire Mario Merola! Mi ferisci. Allora io penso che sei falsa! Non pensi che Mario Merola me l’ha detto un bambino da piccolo e mi ha picchiato dicendo ‘tu sei un Mario Merola’. Se è successo? Sì!”.