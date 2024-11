Titty Scialò ha deciso di scendere in campo per difendere suo cugino Antonio Fico, il quale ha rivelato di aver avuto un flirt con Federica Petagna della durata di almeno tre settimane all’insaputa sia di Stefano Tediosi che di Alfonso D’Apice.

Durante il confronto tra Antonio e Federica, andato in scena durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, martedì 19 novembre, la gieffina ha cercato di farlo passare per uno esclusivamente alla ricerca di visibilità: “Hai fatto tutto questo per prenderti cinque minuti di popolarità, prenditeli tutti”. La Petagna ha poi dichiarato di non averlo mai basciato. Antonio, dal canto suo, sostiene l’esatto contrario: i due non si sarebbero solo limitati ad un bacio, ma la loro frequentazione sarebbe durata tre settimane. Le rivelazioni di Fico non hanno minimamente scalfito Stefano, mentre Alfonso ha preso le parti di Federica attaccandolo sul personale: “Vai a fare i cornetti, torna a fare le colazioni (Antonio è proprietario di un bar, ndr)”, gli ha urlato in dialetto napoletano.

Non si è fatta attendere la reazione di Titty Scialò (compagna di avventura di Federica Petagna a Temptation Island), che su Instagram ha sbottato: “Ragazzi, come me l’avete visto anche voi questo teatro perché è un teatro. Io dopo questo spettacolo mi limito nel parlare perché sapete bene che sono bella e cara ma se inizio a parlare io crolla il banco. Quindi per il momento bocca mia taci, mi viene solo da ridere”.

E ancora: “Vendere cornetti e fare colazione, fare il salumiere, il macellaio o altro sono lavori pieni di dignità e ne andiamo fieri. Per ora sto zitta ed è meglio per tutti, bocca mia taci”.