Carlo Conti ha annunciato che il numero degli artisti in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo aumenteranno. I cantanti saranno presentati il primo dicembre nell’edizione delle 13,30 del TG1.

Una scelta in netto contrasto con quanto dichiarato da lui stesso e scritto, ad ottobre, nel nuovo regolamento, nel quale il direttore artistico della kermesse canora aveva diminuito da 30 a 24 i brani in gara e accorciato la loro lunghezza da un massimo di 4 minuti e 30 secondi ai 3 minuti e 30 massimo consentiti.

"Chi te l’ha fatto fare? È una domanda che mi fanno tutti - ha commentato Carlo Conti ospite della Milano Music Week -. La prima a farmela è stata mia moglie, poi quando hanno annunciato il mio ritorno al tg hanno mostrato una mia immagine di 10 anni fa, lei ha detto 'come eri magro'. Torno con la stessa freschezza ed energia sul palco. Ho detto sì in primis perché è il mio lavoro, poi perché ho sentito, al di là della Rai, l’affetto dei discografici, delle major e degli indipendenti, tutti erano d’accordo sul mio nome. Ho detto 'Vediamo se l’orecchio funziona, se è attento e moderno' e ho detto di sì".

Non è stato annunciato il numero dei cantanti in gara, però ormai è certo che saranno più di 24. “Non ne potrò mettere 40 - ha scherzato Conti - perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre”.