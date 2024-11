Quella andata in onda ieri sera è stata una puntata di Ballando con le Selle particolarmente “elettrica”. Tre coppie eliminate, il pianto di Guglielmo Mariotto e il suo scontro con Rossella Erra, ma soprattutto la discussione infuocata tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia, attuale compagno di Sonia Bruganelli. Proprio questa lite avrebbe provocato una forte tensione dietro le quinte.

Poco prima di consegnare il suo tesoretto, Alberto Matano ha detto che Federica Pellegrini avrebbe abbandonato gli studi infastidita dalla polemica con la Lucarelli: “Speravo che visto che l’ho sudato, mi auguravo che fosse un tesoretto leggero e allegro e invece è pesante. Mi dicono che purtroppo Federica pellegrini è andata via. I colleghi della mia trasmissione e di quella di Caterina Balivo mi dicono che se n’è andata. Sì, mi hanno detto che non ha fatto le interviste perché è rimasta molto male per quello che è successo”.

Angelo Madonia diserta la zona interviste

La campionessa di nuoto in realtà si trovava nel backstage, ed è entrata in studio per rassicurare Matano. La Pellegrini ha spiegato che a non voler fare le interviste per La Vita in Diretta e La Volta Buona era stato Madonia: “Qualcuno della coppia è andato via? Tu hai fatto le interviste, ok. Ma Angelo? Lui no a quanto pare. Mi dicono che c’è stata un po’ di tensione dietro le quinte. Ok allora sì, c’è stata. Quindi io voglio dire proprio a Federica che ha sostenuto una prova eccellente. Però mi dispiacerebbe se vicende esterne al ballo e a questa gara, esterne alla coppia e polemiche che francamente non comprendo, finissero per penalizzare proprio lei. E per tutti questi motivi il mio tesoretto di questa sera va proprio a Federica Pellegrini”.