Lo scorso febbraio, Monia La Ferrera, ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello, ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Josh Rossetti, fratello di Greta, con la quale ha condiviso l'avventura nella Casa di Cinecittà.

In seguito, la coppia ha vissuto una prima rottura, durata, però, pochissimo tempo, dovuta agli atteggiamenti aggressivi di Josh nei confronti di Massimiliano Varrese, ex di Monia, e di una lite in radio con il giornalista Gabriele Parpiglia. Tuttavia, i due sono tornati insieme e sembrava che tutto procedesse a gonfie vele. Pochi minuti fa, invece, La Ferrera ha pubblicato un comunicato su Instagram nel quale annuncia una nuova rottura tra lei e il fratello di Greta Rossetti:

Monia La Ferrera annuncia la rottura con Josh Rossetti

"Con voi ho condiviso la mia quotidianità, le mie giornate, la mia folle vita che sembra viaggi su una montagna russa. Se mi conoscete un po' sapete che nelle mie scelte essendo madre ho cercato di usare sempre la testa, questa volta il cuore ha prevalso e ho deciso di ascoltarlo immergendomi completamente in questa bellissima folle storia d'amore. Purtroppo per noi madri sole non è sempre facile trovare qualcuno che accetti questa vita piena di impegni e responsabilità. Come sapete, le mie bambine vengono prima di tutto. Quello che c'è stato non lo rinnego né lo farò mai perché le emozioni, l'amore, i sentimenti, l'impegno che ci abbiamo messo per costruire questa storia d'amore bellissima sono stati ripagati dall'amore che ci siamo dati a vicenda. Le nostre strade si dividono. Il destino stavolta come ha scelto di farci incontrare in quel corridoio, ha deciso di farmi prendere l'ascensore e salire da sola. Vi prego di rispettare questo momento delicato... Il bene rimane, il rispetto anche. Ci sono semplicemente fili rossi che non sono destinati a stare insieme".