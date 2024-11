Durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda sabato 23 novembre, le coppie che si sono formate in questi mesi sono state divise per mettere alla prova i loro sentimenti.

Per questo motivo, Shaila Gatta, Helena Prestes, Federica Petagna, Tommaso Franchi e Luca Giglioli sono rimasti nel loft, mentre Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Alfonso D’Apice, Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi sono stati spediti in tugurio.

Yulia (che è stata denunciata dal suo ex Simone Costa), ha raccontato la sua storia con Giglio: “Ho capito che lui mi piaceva veramente dopo tre settimane che sono entrata, è stata una cosa che cresceva sempre di più. Dopo che capivamo che c’era attrazione, giocavamo tanto insieme. Io mi sono trovata in sauna con lui e faccia a faccia ci siamo presi le mani e gli ho parlato della mia storia, sono stata male e lui stava lì in silenzio e piangeva a sua volta. Da lì ho capito che mi potevo fidare di questa persona”.

La Bruschi ha poi spiegato come si è voluto il suo rapporto con Giglioli: “Io dormivo da sola, e lui tutte le notti veniva a salutarmi, era sempre l’ultimo che andava a letto perché risistemava la casa, tornava dal bagno, toglieva il microfono, veniva dove ero io nel letto, mi dava un bacino sulla guancia e mi diceva ‘buonanotte, a domani’, e andava nel letto di Jessica. Ed è stato così per una settimana, poi quella successiva nel venirmi a dare la buonanotte mi giro e mi dà un bacio a stampo. Non dormivamo ancora insieme, però, e mi è iniziato a rodere, lui dormiva con Jessica e da lì ho capito che mi piaceva”.