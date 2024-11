Questa sera andrà in onda su Canale 5 la quindicesima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, commenterà i fatti più rilevanti della Casa. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

Le coppie, ormai divise da qualche giorno, verranno rimescolate. Alcuni dei concorrenti rinchiusi in Tugurio avranno la possibilità di ricongiungersi con la propria dolce metà, ma per farlo dovranno affrontare delle sfide.

Una sorpresa attende Tommaso, mentre Helena potrà riabbracciare la cara amica Dayane Mello.

Un'altra coppia verrà divisa questa sera: si tratta de Le Non è la Rai che da oggi in poi proseguiranno come giocatrici singole.

Per finire, immancabile il verdetto del televoto: chi si salverà tra Amanda, Helena, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefano?