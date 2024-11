Giulia Salemi si appresta a diventare mamma per la prima volta. La sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli – che ha vissuto più di una crisi – sta infatti per donare alla coppia il regalo più bello, ovvero la nascita di un maschietto (sul nome vige ancora il massimo riserbo da parte dei due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip).

In un’intervista a F, il settimanale dedicato alle donne, l’influencer italo-iraniana ha raccontato tutte le sensazioni che sta provando in vista di questo nuovo capitolo della sua vita.

“Che mamma sarò? Una che insegnerà a suo figlio il rispetto. Mi spaventano i tg con l’elenco dei femminicidi, l’odio, l’aggressività. Vorrei insegnare l’amore, la dolcezza, la bontà. E ad accettare il rifiuto, perché ognuno è livero di scegliere. Gli permetterò di piangere e di essere fragile: credo molto nell’educazione emotiva, i maschi ne hanno un gran bisogno”.

Giulia ha inoltre rivelato di voler arrivare al parto più preparata possibile. Per questo, sui social segue i consigli di figure professionali specializzate e si sta dedicando alla lettura. E su Pierpaolo: “E’ un ragazzo per bene, generoso, davvero raro. Sento tutto il suo amore, il sostegno, anche perché è già papà e in qualche modo più pronto. E poi per fortuna vivo la gravidanza con una serenità mai provata, non ho alcuna preoccupazione per il corpo che inevitabilmente cambia. Insomma, attendo con gioia e ansia, quella non mi molla”.

E ancora: “Abbiamo deciso di avere un bambino quando la nostra relazione è diventata stabile e non avevamo più alcun dubbio. C’è stato un grande lavoro dietro la nostra crisi. Ho preso carta e penna e scritto una lettera di 12 pagine con i lati positivi e negativi di Pierpaolo, lui ha fatto lo stesso. Ci siamo promessi di migliorare quello che all’altro non andava bene, abbiamo imparato a parlare evitando lunghi silenzi se ci sono incomprensioni o malumori. Sappiamo chiederci scusa, abbracciarci per scaricare le tensioni. E’ fondamentale”.