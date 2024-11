Alessandro Basciano è tornato sui social, questa volta per denunciare il fatto che non gli viene ancora consentito di vedere sua figlia Celine Blue, nata dalla relazione con Sophie Codegoni.

Dopo l’arresto per stalking e la successiva scarcerazione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha più volte parlato di ciò che è accaduto con l’ex compagna, e lo ha fatto, oltre che a La Vita in Diretta, anche in una lunghissima intervista rilasciata a Fabrizio Corona nel podcast “Falsissimo”.

Lo sfogo di Basciano: "Non mi fanno vedere mia figlia"

“Sono stato privato della libertà che è la cosa più preziosa per un uomo. Anzi no, la seconda, la prima sono i figli ed io sono stato privato anche di questo, perché ancora oggi non riesco a vedere la mia bambina. Questo nonostante io non abbia alcuna restrizione nei confronti di alcuno. Riabbracciare mia figlia sarebbe la carezza sull’animo di cui, ora più che mai, avrei bisogno”, ha scritto Basciano in una storia su Instagram.

L'arresto e la successiva scarcerazione di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è stato arrestato il 21 novembre con le accuse di minacce e stalking a Sophie Codegoni, dopo la querela sporta contro di lui dalla nota influencer il 14 novembre per un'aggressione al suo amico Mattia Ferrari. Come riportato nell'ordinanza a firma del gip Anna Magelli, la decisione di ricorrere alla misura cautelare in carcere è stata presa in virtù del “pericolo di reiterazione del reato” da parte del deejay ligure, testimoniato da un'altra querela da lei sporta a dicembre 2023. A meno di 48 ore dal fermo, però, Basciano è stato scarcerato perché la difesa ha presentato delle prove in cui traspare una relazione tra i due “certamente non caratterizzata da uno stato di paura o timore nei confronti dell’ex compagno”. Tra gli elementi forniti, in particolare, alcune scritture contenenti il ritiro della querela del 2023 da parte di Sophie. Ritiro che, in un'intervista al Corriere della Sera, la ragazza continua a negare, nonostante sia anche menzionato nell'atto firmato dal gip.