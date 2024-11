Lo scorso mese di giugno, Deianira Marzano aveva rivelato di un flirt tra Sophie Codegoni e Aron Piper (clicca QUI per l'articolo). Ospite a Verissimo circa un mese e mezzo fa, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip aveva confermato l’incontro con l’attore spagnolo: “Sì, ho letto le news e posso dire dietro a questi articoli c’è sempre qualcosa di vero. Lui è molto carino, l’ho conosciuto, però posso anche dire che hanno scritto più di quello che in realtà è successo”. Lo stesso Alessandro Basciano, anche lui ospite di Silvia Toffanin una settimana dopo la Codegoni, ha ammesso di essersi ingelosito dopo aver scoperto la verità sulla sua ex fidanzata e Piper.

Sophie-Piper, le rivelazioni di Basciano

Se a Verissimo il dj ligure si è limitato a dire di non esserci rimasto bene dopo aver saputo del flirt tra Sophie e l’attore spagnolo, nel podcast di Fabrizio Corona l’ex gieffino è andato molto oltre, facendo anche delle dichiarazioni piuttosto pesanti.

“Quello che è successo a giugno per me è un tradimento. Anche perché io avevo ancora la roba a casa sua e della bambina. Ufficialmente non stavamo insieme però io la vedo come una forma di tradimento, come lei ne ha viste altre. Lei era con queste sue solite amicizie durante la Fashion Week Uomo, solita gente, immagine, contesti, circoletto e queste cose qui. Lei si mette sulle orme di un noto attore di una famosa serie Netflix. Io non lo voglio nominare.

Lei quel sabato notte viene invitata in un club di Milano, partecipa a questa cena e il dopo cena finisce a tarda notte a Palazzo Parigi, dove c’era anche il fotografo che fotografa tutti ed è un caro amico di Sophie. Restano tutti fino a mattinata inoltrata, ma alla fine rimangono soli lei e questo attore. E devo dire che lei mi ha confermato che c’è stato qualcosa ma non una cosa completa…”.