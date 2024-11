La decisione di collocare una puntata del Grande Fratello al sabato sera si è rivelata una scelta che ha pagato pochissimi dividendi. E’ stata infatti vista solo da 1.803.000 telespettatori con uno share pari al 14,7% (si tratta della puntata meno vista nella storia del reality show di Canale 5). Per questo motivo, onde evitare un nuovo bagno di sangue, Mediaset ha deciso di annullare l’appuntamento previsto per sabato 30 novembre.

Durante la scorsa puntata, Alfonso Signorini aveva annunciato che il programma sarebbe andato in onda di lunedì e di sabato, ma alla fine il Biscione ha deciso per un solo appuntamento settimanale. La decisione di annullare la puntata di sabato è stata presa ieri sera, tant’è che la stessa Beatrice Luzzi ne è venuta a conoscenza solo una volta arrivata ai Lumina Studios. Lo testimonia un tweet – poi cancellato – pubblicato dall’opinionista alle 20,14: “Il 30 novembre ha un’aura negativa. Salta anche la puntata del Grande Fratello. Me lo hanno appena comunicato”.

Le ragioni per le quali la Luzzi ha rimosso il tweet sono al momento sconosciute, ma quella di annullare la puntata di sabato 30 novembre è di certo una scelta saggia, soprattutto se si considera il confronto impietoso – in termini di ascolti - dello scorso weekend con Ballando con le Stelle.