Quella attualmente in onda dovrebbe essere l’ultima edizione di Domenica In che vedrà alla conduzione Maria Venier (in realtà la conduttrice dice di volersi ritirare ogni anno e puntualmente ritorna), e alcuni mesi fa quest’ultima aveva indicato come suo successore Alberto Matano.

Ospite a Belve, però, zia Mara aveva cambiato idea: ““Io vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo Affari Tuoi. Secondo me lui potrebbe rivoluzionarie completamente Domenica In. Stefano De Martino potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione”.

Intervistato dal Corriere della Sera, Matano ha confessato di non esserci rimasto male per le parole della Venier, e ha dichiarato che anche lui vedrebbe bene De Martino al timone di Domenica In: “Nell’ottica di rivoluzionare il programma mi sembra una buona idea: penso che De Martino abbia talento. Oggi le persone identificano il programma con chi lo fa. Lo dico anche riferito a me, rivendico la mia Vita in Diretta: ho trasformato un titolo polveroso, passando dal 13% al 21% di share giornaliero. Sempre con umiltà”.

Alberto Matano ha anche confidato che gli piacerebbe condurre qualcos’altro oltre a La Vita in Diretta: “Vorrei un programma in cui non sono più solo giornalista. Dopo Ballando con le Stelle mi sento uno showman. Ogni giorno è una nuova sfida. Ho tanto indietro dal pubblico e quando non avrò più nulla da dare andrò a vivere in una casa in Maremma. Una delle mie aspirazioni. Per ora dove sono esprimo il mio potenziale al meglio. Da Fazio al Nove sono stato accolto benissimo. Ma per adesso sto bene così”.