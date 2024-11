La quindicesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, martedì 26 novembre, non ha regalato particolari emozioni o momenti degni di nota (se non per l’ingresso di Dayane Mello che ha fatto una sorpresa a Helena Prestes). Invece, durante la notte, è successo di tutto.

Luca Giglioli è sbottato contro Helena e gli autori (clicca QUI per l’articolo), poi si è attaccato alla parete che divide la Casa dal tugurio ed ha iniziato a piangere disperato insieme a Yulia Bruschi. Come se non bastasse, Ilaria Galassi – stando a quanto riportato da Biccy.it - ha addirittura minacciato di voler “menare” la Prestes.

Mentre la regia inquadrava Giglio in lacrime, in sottofondo si è sentita chiaramente Jessica Morlacchi che diceva a Federica Petagna: “Ragazzi fermatela. Ha detto che le mena. No, no, no levagliela, ha detto che stasera le mette le mani addosso. No, non Pamela, parlo di Ilaria che vuole menare Helena”.

Ilaria Galassi minaccia di "menare" Helena Prestes

Poco dopo le rivelazioni dell’ex cantante dei Gazosa, la regia ha inquadrato la cucina, dove c’erano le Non è la Rai in compagnia di Tommaso Franchi, Federica Petagna e Javier Martinez. Ilaria, palesemente agitata, ha detto: “A me se quella mi dice qualcosa stanotte io je meno. Io te lo dico”. Preoccupata, la Petrarolo ha cercato di fermare l’amica: “Basta ti prego, calmati! Guarda che poi paghi la penale. Ma sei pazza?”.

La Galassi, però, non è indietreggiata di un millimetro ed ha anche confermato la sua intenzione di lasciare il reality (l’aveva già dichiarato in puntata): “Ma che me frega, tanto io voglio andare via da qui. Lei fa i paragoni, ma con me? Ma cosa vuole? Si deve fare i ca**i suoi. Ma chi la conosce? Ma io nemmeno so chi è. Se continua le metto le mani addosso”.