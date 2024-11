Dopo la loro partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono tra i personaggi che in questi anni hanno collezionato il maggior numero di ospitate a Verissimo .

Nel podcast di Fabrizio Corona, il dj ligure ha svelato alcuni retroscena che riguardano proprio le sue apparizioni e quelle della ex fidanzata nel salotto di Silvia Toffanin. Stando alle parole dell’ex gieffino, la Codegoni, nel corso della sua ultima ospitata, sarebbe stata aiutata da un team di persone che l’avrebbe indirizzata su cosa dire durante l’intervista.

Basciano e Sophie, retroscena sulle ospitate a Verissimo

“Quando un mese fa è andata a Verissimo, io so benissimo, per certo che ci sono persone che le hanno detto cosa dire e come dirlo, e so anche chi sono queste persone. Le hanno detto cosa dire, cosa fare e come comportarsi in trasmissione. Perché due giorni prima della puntata si sono visti le sere per organizzare e programmare quello che poi doveva essere l’intervento per ripulire la sua immagine da quello che aveva dichiarato l’anno scorso nei miei confronti. Perché quelle dichiarazioni la penalizzavano a livello lavorativo, perché poi si basa tutto su quello. Lei è circondata da persone che… Comunque parlo della puntata che lei ha registrato a metà ottobre”.

Non solo questa presunta squadra che avrebbe aiutato la Codegoni a “ripulirsi l’immagine”, Alessandro ha svelato anche altri retroscena. Il dj ha raccontato di aver rifiutato un’ospitata dalla Toffanin sotto consiglio della sua ex compagna: “Lei mi scrive un messaggio dicendomi ‘domani registro Verissimo, ma vado per parlare di acne e non di coppia’. Io le ho detto ‘mi raccomando’. Lei mi risponde ‘tranquillo, l’ho fatto mettere su contratto, non si parlerà di coppia’. Nella puntata hanno parlato di coppia, del suo flirt con uno famoso (Aron Piper, ndr) e poi trenta secondi di acne. La mia ospitata? Loro mi volevano prima di lei. Mi volevano a settembre e lei mi diceva ‘non andare, proprio ora che le cose vanno bene e ci stiamo riprovando, ora non serve’. Poi però c’è andata lei. Io poi sono andato dopo di lei. Poi sono tornato, ho chiesto io di tornare per dare una spiegazione dopo che mi avevano attaccato pesantemente per il mio aspetto”.