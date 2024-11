Lo scorso ottobre, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Alessandro Basciano aveva rivelato che lui e Sophie Codegoni avevano trascorso un weekend insieme a Parigi, proprio nei giorni in cui loro figlia, la piccola Celine Blue, aveva avuto dei problemi di salute.

Basciano, cos'è successo con Sophie a Parigi

Ospite di Falsissimo, podcast di Fabrizio Corona, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha svelato nuovi retroscena proprio in merito ai giorni trascorsi nella capitale francese.

“Abbiamo fatto due giorni insieme a Parigi. Il primo giorno, siccome arrivavamo da un periodo di crisi, tutto settembre non è stato dei migliori... la prima sera abbiamo litigato mentre eravamo a cena. Poi c'è stata una notte di sesso e siamo stati abbastanza freddi entrambi, perché era circa un mese che non andavamo a letto insieme. L'attrazione fisica tra me e lei è folle. Cosa succede, il giorno dopo ci svegliamo e diciamo dimentichiamoci questa serata, andiamo a fare una bella colazione nel centro di Parigi, andiamo dove c'è il portone della serie Emily in Paris perché lei vuole farsi le foto, e giriamo come due innamorati, proprio com'eravamo quando siamo usciti dalla Casa del Grande Fratello, per mano per Parigi. Poi io riparto prima di lei, mi scrive un messaggio d'amore bellissimo con il 'Ti amo' finale”.

Basciano, rivelazioni sul flirt tra Sophie e Aron Piper

“Quello che è successo a giugno per me è un tradimento. Anche perché io avevo ancora la roba a casa sua e della bambina. ufficialmente non stavamo insieme però io la vedo come una forma di tradimento, come lei ne ha viste altre. Lei era con queste sue solite amicizie durante la Fashion Week Uomo, solita gente, immagine, contesti, circoletto e queste cose qui. Lei si mette sulle orme di un noto attore di una famosa serie Netflix. Io non lo voglio nominare.

Lei quel sabato notte viene invitata in un club di Milano, partecipa a questa cena e il dopo cena finisce a tarda notte a Palazzo Parigi, dove c’era anche il fotografo che fotografa tutti ed è un caro amico di Sophie. Restano tutti fino a mattinata inoltrata, ma alla fine rimangono soli lei e questo attore. E devo dire che lei mi ha confermato che c’è stato qualcosa ma non una cosa completa…”.