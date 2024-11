Al Grande Fratello nell’ultimo periodo è aumentato a dismisura il numero di inquilini che non vedono assolutamente di buon occhio Helena Prestes, tant’è che gli attacchi nei suoi confronti sono aumentati esponenzialmente. Ieri sera, al termine della puntata che ha decretato la modella brasiliana come preferita del pubblico, Luca Giglioli è sbottato contro Helena, e Ilaria Galassi ha persino minacciato di metterle le mani addosso.

Helena Prestes nel mirino di alcuni inquilini

Nel corso della notte, sfogandosi con Shaila Gatta e Jessica Morlacchi, Giglio si è scagliato contro la Prestes: “Basta, bisogna dire le cose come stanno. Non mi interessa niente se non sta bene, vai fuori e vai a farti curare, se non stai bene io non ti voglio qua. Non ti voglio qui se non stai bene. Devo continuare a scusarti perché non stai bene? Non ha senso questa cosa e basta”.

Non solo il parrucchiere romagnolo. Anche la “sua” Yulia Bruschi (denunciata dal suo ex con l’accusa di avergli sfregiato il viso), rinchiusa nel Tugurio, si è lamentata dei comportamenti della Prestes, dicendo di essere prontissima ad un eventuale confronto con la coinquilina.

“Ma poi i gesti che questa qui fa in casa. Ha degli sbalzi assurdi, bipolarità… ma non sapete le facce che fa in puntata. Va sempre rincalzata questa ragazza. Nessuno che gli dice ‘cerca un attimo di ridimensionarti’. Lei guardava lo specchio e non aspettava altro di fare quel gesto e bam… Perché io quel linguaggio del corpo lo conosco bene, lo so fare e l’ho già fatto. A lei ho detto ‘non giocare al gioco che so fare anche io, perché ci ho già giocato prima’.

Se io dovessi fare la iena, la potrei fare. Perché io ho occhi ovunque. Se io avessi voluto avrei potuto spiattellare tutte le confidenze che mi ha fatto Ilaria, ma così come avrei rivelato tutto di Lorenzo ed Helena del fatto di fuori e del fatto delle corna, ma state scherzando? Se volevo giocare io asfaltavo senza guardare davanti. Lei ha sbagliato gioco. Non faccio passi indietro. Avrò un confronto con lei e a me ci trova. Questa è follia”.