Se fino alle due ultime edizioni Vip (che hanno fatto registrare una media rispettivamente di 20,25 e 20,60% di share) il Grande Fratello è stato seguito e apprezzato dai telespettatori, dall’anno scorso, con l’introduzione del cast misto, le cose sono precipitate. La passata edizione del reality show ha totalizzato una media del 18% di share, mentre quest’anno è scesa al 17%. Dopo l’ultimo record negativo (la puntata di martedì 26 novembre è stata vista da 1.825.000 spettatori con uno share del 13.9%) sarebbe stata indetta una riunione della produzione.

Il Grande Fratello rischia la chiusura anticipata?

Stando a quanto si apprende da BlastingNews.it in queste ore è in programma un summit speciale tra i vertici Mediaset e la produzione del reality per deciderne le sorti future. Inizialmente, infatti, la messa in onda era prevista fino a fine marzo 2025 ma considerati i risultati mediocri di queste settimane, si valuterebbe una chiusura anticipata.

Il Grande Fratello sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua ventennale storia: le ultime puntate hanno registrato una notevole flessione dal punto di vista degli ascolti, con una media di spettatori che si è stabilita sulla soglia di 1,8 milioni a puntata. Numeri che hanno spinto i vertici del Biscione a fare un ragionamento sul futuro del programma di Canale 5, con tanto di riunione speciale prevista nella giornata di oggi.

Le ipotesi al vaglio

Tra le proposte al vaglio per dare una ventata d’aria fresca al GF e invertire il trend negativo negli ascolti, ci sarebbero anche alcuni cambiamenti di natura strutturale. Stando a quanto svelato da Agent Beast, infatti, oltre a un nuovo meccanismo di televoto ci sarebbero alcune "proposte narrative" come rimescolare gli equilibri e le coppie, introdurre eliminazioni a sorpresa e nuovi concorrenti outsider. Il nome più gettonato è quello di Dayane Mello, ex gieffina, che nella puntata di ieri ha fatto una sorpresa ad Helena Prestes. La modella potrebbe rientrare nella Casa più spiata d’Italia per altre due puntate, e la produzione del Grande Fratello starebbe già prendendo una decisione in merito.