Nella puntata del Grande Fratello andata in onda martedì 26 novembre, Dayane Mello è entrata nella Casa per fare una sorpresa a Helena Prestes.

“C'è chi ti ha amata in modo incondizionato e questa sera è qui per te”, ha detto Alfonso Signorini nell’annunciare l’ex vippona, tra le protagoniste assolute della quinta edizione del GF Vip. Dopo il classico “freeze” è partito il monologo della Mello tra le lacrime di Helena.

Dayane Mello, le parole su Helena Prestes

“Sono tanto fiera di te. Sei cresciuta tantissimo, davvero. Sei cambiata e cresciuta tanto. Ti ricordi quando avevamo 17 anni e tutto quello che abbiamo passato insieme? La difficoltà della vita, ti ricordi? Quante cose belle. Quattro anni fa, prima di entrare nel GF, ti ricordi il supporto che mi hai dato? Mi sei stata vicina nel momento del mio lutto. Ci siamo amate e odiate, ma così sono i fratelli. Tu sei la sorella che Dio mi ha dato. Vivere questa emozione è difficile anche per me. Sono troppo orgogliosa di te, devi essere forte e non devi mollare. Sono emozionata e non so più che cosa dire”.

Il conduttore ha poi chiesto alle due brasiliano come si sono conosciute. “Ci siamo conosciute in Chile, la nostra prima esperienza lavorativa come modella - ha raccontato Dayane -. Lei si stava truccando nello specchio e mi accoglie con tutto l'amore nel mondo. Dico sempre che Helena è la sorella che Dio mi ha dato. La famiglia è anche quella che ti costruisci da sola”.

La sorpresa ha naturalmente emozionato il pubblico, tuttavia al momento dei saluti è accaduto qualcosa che sta facendo discutere. Quando gli autori hanno chiesto a Dayane Mello di lasciare la Casa, Helena Prestes e l’amica hanno iniziato a parlare in portoghese. La gieffina gieffina ha chiesto un consiglio alla sua amica su come comportarsi. A quel punto, Dayane ha affermato: “Vai per la tua strada, non devi avere l’approvazione di nessuno”.