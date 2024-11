Ieri, martedì 26 novembre, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quindicesima puntata del Grande Fratello. Catastrofe per il reality show condotto da Alfonso Signorini, che dopo il tracollo dello scorso sabato (1.803.000 spettatori con uno share pari al 14,7%), continua a perdere colpi. La puntata di ieri, infatti, è stata vista da 1.825.000 spettatori con uno share del 13.9%.

Di seguito i dati Auditel del prime time di martedì 26 novembre riportato da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, martedì 26 novembre 2024, su Rai1 la fiction Libera ha interessato 3.415.000 spettatori pari al 18.8% di share (primo episodio: 3.595.000 – 17.9%, secondo episodio: 3.248.000 – 19.7%). Su Canale5 – dalle 21:37 all’1:24 – Grande Fratello conquista 1.825.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 la seconda puntata di Belve intrattiene 1.216.000 spettatori pari al 7.1%. Su Italia1 il film Attacco al Potere – Olympus has fallen incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Amore Criminale segna 636.000 spettatori con il 3%, nella presentazione dalle 21:19 alle 21:54, e 786.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 576.000 spettatori (3.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.429.000 spettatori e l’8.4%. Su Tv8 X Factor in chiaro ottiene 479.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove la replica di Comedy Match raduna 300.000 spettatori (1.6%)