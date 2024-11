Lutto per Alessandro Cecchi Paone. Con un post condiviso su Instagram, il giornalista ha annunciato che martedì 27 novembre è venuta a mancare sua mamma, Paola Maria Marini. La donna, classe 1936, aveva 88 anni. Al momento non si hanno molte informazioni sul conto della donna, e Cecchi Paone non ha mai parlato pubblicamente del rapporto con sua madre.

Alessandro Cecchi Paone ha deciso di annunciare la morte della mamma con un post pubblicato su Instagram nella giornata di oggi, giovedì 28 novembre, un giorno dopo la sua scomparsa. “Ciao mamma”, ha scritto il giornalista accompagnando la didascalia con uno scatto della donna sorridente, seduta in un giardino. Poi ha scritto la sua data di nascita, l'8 luglio del 1936. La donna aveva quindi 88 anni.

Tra i tanti commenti comparsi sotto il post anche quello di Simone Antolini, marito di Cecchi Paone, che ha mandato un cuore rosso. I due si erano sposati nel dicembre dello scorso anno con rito civile a Napoli, nella sala della Loggia del Maschio Angioino.