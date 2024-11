Nuovi sviluppi nella vicenda che vede coinvolti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La nota influencer ha deciso di denunciare l’ex fidanzato e padre di sua figlia, con il quale la relazione è nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la denuncia da parte dell’ex gieffina, il dj ligure è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore, dove è però rimasto poco meno di 48 ore, dal momento che il suo legale, Leonardo D’Erasmo, ha prodotto prove sufficienti a farlo scarcerare.

Questo pomeriggio, Sophie è stata ascoltata per cinque ore davanti ai pm di Milano, e nei prossimi giorni verrà nuovamente ascoltata in quanto dovrà fornire anche tutte le chat dei dialoghi con Basciano.

"Sophie Codegoni ha confermato tutto il quadro, fatto di insulti gravi e minacce anche di morte, delle due denunce che lei, come ha ribadito oggi, non ha mai ritirato, men che meno la prima del dicembre 2023 – si legge sull’Ansa -. E ha parlato della sua paura e dei suoi timori per quei continui atteggiamenti persecutori, non negando i riavvicinamenti e i regali ricevuti anche di recente, compresa una borsa di lusso, ma ribadendo che lui le avrebbe detto, anche quindici giorni fa, ‘vengo a casa tua e ti ammazzo’. E' questo, in sintesi, il contenuto dell'audizione di oggi, davanti ai pm di Milano, di Sophie Codegoni, modella e influencer 23enne che, con le sue querele per stalking e minacce, ha fatto arrestare una settimana fa Alessandro Basciano, dj 35enne”.