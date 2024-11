Momenti di forte tensione nella Casa del Grande Fratello. Durante la cena, Shaila Gatta si è scagliata contro Helena Prestes dandole, tra le altre cose, della falsona, furba e finta, e urlandole di tutto. Il motivo della rabbia dell’ex velina. La famosa polpetta rifiutata e una lettera che la modella brasiliana avrebbe scritto a Lorenzo Spolverato in occasione del suo compleanno.

Shaila Gatta si scaglia contro Helena Prestes: "Falsona, sei inutile!"

“Falsona! Qui dentro ti hanno scoperta tutti. E hai rotto proprio le pa**e lo capisci?! Perché hai scritto la lettera a Lorenzo? Lui è il mio compagno! Tutta la casa non ti capisce perché sei finta, ti attacchi a tutto quello che può darti visibilità. Menti con queste storielle strappalacrime. Se dessi valore a quello che hai vissuto, la polpetta te la ficchi in bocca e stai in silenzio! E quando una persona come me ti sbatte in faccia la verità, devi stare zitta!

Che ca**o ridi! Piccola giocatrice languida dal cul***to peloso. Ti rode il cu*lo! Lorenzo non ti è indifferente e controlli tutte le persone che sono intorno a lui. Ma che te ne f*tte a te? Ma cosa ti importa? Hai detto un sacco di stron**te!. Urlo perché tu mi hai rotto il ca**o. Falsa dal Brasile, Italia, Londra. Sei inutile.

Non lo so in Brasile che cavolo di cultura avete, ma sicuramente tu dai fastidio, tu sei una grande furba e falsa. Se hai problemi vai dalla psicologa e risolvili. Sei furba e cattiva, fai solo spettacolo di falsità. Sei una falsa, falsona, io sono vera amore. Tu sei una finta dentro.

E ora stai zitta, mangi a tavola e dici grazie, perché io cucino per la comunità. E nella comunità ci stai anche tu che mi stai sulle pa**e e io cucino anche per te. Amore ridi, che ca**o ridi? Ridi perché non tieni un ca**o da dire.

Urlo e grido e mi gratto anche perché sono una cafona come dici tu. Sono fiera di essere volgare, tu dentro hai un sacco di cose che usciranno fuori. Qui ti stanno riconoscendo per quella che sei. Smettila di piangere! Ma lo vedi come sei conciata a 34 anni?”.