Nella notte tra venerdì e sabato, Marco Maddaloni ha festeggiato il suo 40esimo compleanno. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dato una festa a tema “Il Grande Gatsby” in un locale di Nola (città in provincia di Napoli), alla quale non potevano mancare alcuni ex coinquilini della Casa più spiata d’Italia. Tra gli invitati, infatti, c’erano Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Angelica Baraldi (con il fidanzato Riccardo), Letizia Petris, Paolo Masella, Perla Vatiero e Alessio Falsone. Proprio questi ultimi sono stati immortalati mentre erano particolarmente vicini, e le immagini hanno fatto impazzare nuovamente il gossip. Assente, invece, Mirko Brunetti, che ha deciso di “disertare” per non alimentare il pettegolezzo e per evitare incontri “imbarazzanti”.

Il video in cui Perla e Alessio ballano è diventato virale sui social, facendo storcere il naso ai fan dell’ormai ex coppia formata dall’influencer campana e l’imprenditore rietino. Il motivo? Già ai tempi del GF si parlava di una possibile “ship” tra la Vatiero e Falsone (nacque anche l’hashtag di coppia, Falsiero), tuttavia non c’è mai stato nulla, anche perché ci fu il ritorno di fiamma tra Perla e Mirko (che si sono lasciati definitivamente lo scorso agosto), e Alessio iniziò una frequentazione con Anita Olivieri, terminata lo scorso maggio.

Falsone rompe il silenzio sul gossip con Perla

Incalzato dai follower su Instagram, Falsone ha deciso di replicare al gossip che riguarda lui e Perla: “Faccio questo piccolo monologo per mettere i punti sulle I in merito alla festa di Maddaloni. Mi sono arrivate centinaia di domande, anche di bassissimo livello […] A prescindere da qualsiasi cosa io avessi voluto fare o dire, e che vorrò in futuro fare o dire con qualsiasi persona nel mondo, ma secondo voi io da chi mi devo nascondere? Io non ho padroni. L’unico parere che per me conta è quello della mia famiglia, di tutto il resto del mondo me ne sbatto i cog***ni! Cioè, del parere delle Perliners (fan di Perla, ndr), degli Anilessio (fan dell’ex coppia formata da Alessio e Anita, ndr) io me ne sbatto i cog***ni! Con Perla non c’è stato nulla e non ci sarà mai nulla. Se avessi voluto provarci con Perla lo avrei fatto senza problemi, perché non me ne fo**e un ca**o di quello che pensa la gente”.