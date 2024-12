Ha del clamoroso ciò che emerso nelle ultime ore durante una conversazione in Tugurio tra Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato. Dalle parole di quest’ultimo si evince che lui e Shaila Gatta si sarebbero conosciuti già prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.

“Shaila mi aveva anche detto: ‘Che bello, quest’anno facciamo l’albero di Natale insieme…”, le parole di Lorenzo. “Perché l’anno scorso non l’avete fatto insieme?”, gli ha allora chiesto Helena. “No. L’anno scorso?!”, replica Spolverato. “Erano in Egitto l’anno scorso…”, interviene Mariavittoria.

Secondo alcuni telespettatori, i tre concorrenti stavano facendo ironia. Secondo altri, invece, Lorenzo e Shaila si conoscevano già prima di entrare nella Casa. Quale sarà la verità? Al momento non è dato sapere, anche se qualcuno ha ipotizzato che sarebbe la conoscenza pregressa con l’ex velina il vero segreto che nasconderebbe Spolverato.

La relazione tra Lorenzo e Shaila

Con il passare del tempo, la burrascosa storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato assume sempre di più le connotazioni di quella tra due loro illustri predecessori al Grande Fratello, ovvero Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che litigavano per le ragioni più assurde, e che si lasciavano e si riprendevano alla velocità della luce (alla fine hanno rotto definitivamente nel giugno del 2023, circa due mesi dopo la fine del reality show).

Intanto, dopo aver attraversato un momento di fortissima crisi (in sostanza si erano lasciati), e prima che il modello milanese venisse spedito nuovamente in Tugurio, Shaila e Lorenzo si sono confrontati per cercare di ricomporre la frattura che si è creata nella loro relazione. “Vista la mia insicurezza io non ti chiedo di cambiare qualcosa e non lo farò mai – ha detto Spolverato-. Però dato che tu puoi essere la persona giusta per me, io vorrei solo un po’ di tatto in più quando succedono delle cose che possono rappresentare una gelosia da parte mia e possano amplificare le mie insicurezze. Io ti stimo così come sei e sono fiero di come sei. Solo un po’ più di comprensione per questa mia insicurezza che forse un giorno capirai da dove arriva. Io ti voglio, io sono pronto, sono pronto a volerti”.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Lorenzo, Shaila ha cercato di chiarire una volta per tutte la sua posizione e i suoi sentimenti, rivelandogli di essere pronta a ricominciare e ad affrontare il percorso al GF insieme: “Se vorrai io ti aiuterò a superare questi limiti, se tu vuoi superare queste cose insieme a me ne sono felice, non c’è relazione che tenga, questa è una cosa talmente più profonda che va oltre un atteggiamento della tua compagna. Hai sbagliato. Magari fidarti quando ti dico qualcosa. Io non ti voglio così, credimi. Te lo dico davvero”.