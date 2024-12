Giulia Salemi è stata nuovamente ospite di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda lo scorso sabato, durante la quale ha raccontato come procede la gravidanza. L’influencer italo-iraniana e Pierpaolo Pretelli, coppia nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, aspettano un maschietto: “È il momento più bello della mia vita, ho un'energia, una felicità che non ho mai avuto. Una serenità mai provata prima. Mancano poche settimane, salvo sorprese. Speriamo non nasca a Natale o a Capodanno. Teoricamente dovrebbe nascere a metà gennaio. Lo sento tantissimo, la sera spunta un piede, una mano, una sensazione meravigliosa". Giulia e Pierpaolo non hanno ancora scelto il nome per il bebè: “Lo chiamiamo pistacchio. Il giorno del parto decideremo".

Il parto è previsto tra poco più di un mese, e la coppia non ha ancora scelto il nome da dare al bambino. Tra le sue Instagram stories, Giulia ha pubblicato la lista delle possibili scelte, ma ha anche specificato che nessuno di questi nomi la convince fino in fondo.

Giulia Salemi, le tappe della storia con Pierpaolo Pretelli

“È cambiato anche il nostro modo di interagire, quelli che un tempo erano i nostri screzi non ci sono più. Adesso litighiamo più per la gestione della casa. Siamo cresciuti, lui essendo già papà aveva una maturità diversa. Io mi sento in una fase di metamorfosi. Mi fa strano dire che sarò mamma. Anche io ce l'ho fatta.

Sto diventando sempre più riflessiva, penso al futuro, a quando nascerà, alla responsabilità che avrò in quanto madre, ai valori che posso trasmettergli. Con i tempi che corrono dobbiamo tornare a trasmettere sani principi di bontà, generosità, rispetto, comprensione e compassione. Vedo poca umanità in giro, vorrei che si tornasse a vivere in un ambiente più sereno, più sicuro. Spero che mio figlio cresca in una società migliore perché quella attuale mi spaventa molto. Io farò del mio meglio. Una delle mie priorità sarà trasmettergli il rispetto della donna”.