Juliana Moreira è sposata da anni con l’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa, con cui ha due bimbi. Una bella storia d’amore fin quando non ha scoperto che un’altra donna faceva il filo a suo marito. Juliana non l’ha presa affatto bene. Una reazione molto pesante, violenta. Juliana lo ha preso a calci e pugni davanti a tutti.

Questi dettagli sono venuti fuori durante l’intervista a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La showgirl, senza mezzi termini, ha dichiarato di essere gelosissima. Come si evince anche dallo scherzo fatto da Le Iene, programma di punta del palinsesto di Italia Uno, alla stessa Juliana.

Lo scherzo a Juliana Moreiara da parte de Le Iene

La produzione ha fatto credere alla showgirl che una donna stesse provando a conquistare suo marito Edoardo. La reazione della Moreira è stata improvvisa e davvero forte, in quanto, accecata dalla gelosia, ha assalito l’amante, insultandola, con gesti violenti.

Stessa sorte per il povero Edoardo Stoppa che è finito al centro della furia della moglie. Questo scherzo è stato oggetto di polemiche sui social proprio a causa della reazione forte di Moreira. In tanti ritengono che la showgirl abbia esagerato troppo nel linguaggio e nelle azioni.

Juliana senza peli sulla lingua ha deciso di condividere col pubblico di Verissimo la sua esperienza, consapevole del fatto che non tutti possano avere il suo stesso comportamento o tollerino il suo gesto, ma la sua gelosia e il suo temperamento non riescono a farla agire diversamente. Anche questa volta i social si sono sbizzarriti contro Moreira perché non riescono a condividere questo suo atteggiamento forte e violento, a prescindere dal motivo.

A noi, invece, è piaciuto il suo carattere caliente e determinato, pronta a difendere con i denti il legame con il matito..